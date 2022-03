Det kan godt være, at Nato ikke vil drages ind i en direkte militær konflikt med Rusland.

Men måske er man fra amerikansk side alligevel klar til yderligere at eskalere situationen. Således rapporterer amerikanske medier natten til søndag, at USA har afholdt samtaler med Polen omkring en aftale, som potentielt kan sende markant militær forstærkning til Ukraine.

Aftalen skulle i grove træk gå ud på, at Polen, som har haft besøg af USAs udenrigsminister Antony Blinken lørdag, skal donere MiG-29-jagerfly til Ukraine mod, at amerikanerne samtidig leverer erstatninger i form af nye F16-fly.

Amerikanerne har bekræftet, at man taler om en mulig aftale.

Ukraines præsident Volodimir Zelenskij talte i aftes med USAs præsident Joe Biden, og her talte man ifølge ukrainerne om sikkerhed, støtte til Ukraine og en fortsættelse af sanktionerne mod Rusland.

USA har desuden sendt en højtstående delegation til Venezuela, som ellers er allieret med Rusland, i et forsøg på at vinde støtte.

Situationen i den ukrainske storby Mariupol er katastrofal, melder Læger Uden Grænser, og den bliver værre dag for dag.

»Der er ikke noget elektricitet, der er ingen varme, byen er ved at løbe tør for mad, og butikkerne er tomme,« siger Laurent Ligozat, der er Læger Uden Grænsers krisekoordinator i Ukraine, til AFP.

Dertil kommer, at det er meget vanskeligt at skaffe drikkevand i byen, som har været under hård beskydning fra det russiske militær.

I England har premierminister Boris Johnson stillet sig i spidsen for et initiativ, der skal få afsluttet konflikten. Briterne vil præsentere en sekspunktsplan, som man nu vil søge opbakning til at få implementeret.

Du kan fortsat følge med helt tæt på, hvad der sker i Ukraine og omkring situationen i B.T.s liveblog, som opdateres 24 timer i døgnet. Det foregår lige her.