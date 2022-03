Heller ikke i nat er der sket noget, der kan give tro på, at krigen snart kan være afsluttet.

Ukraines efterretningstjeneste har afværget endnu et muligt forsøg på at snigmyrde Volodomyr Zelenskyj.

Således rapporterer det ukrainske nyhedsbureau, at man har anholdt en gruppe på 25 russiske sabotører, som angiveligt havde planer om at dræbe den ukrainske præsident.

Det er ikke første gang, at hold af russiske agenter forsøger at dræbe Volodomyr Zelenskyj, siger den ukrainske regering.

Volodomyr Zelenskyj har ikke selv udtalt sig omkring det seneste forsøg på at få ham dræbt, men han har gjort det klart, at Ukraine ikke har tænkt sig at overgive sig til de russiske styrker i hverken Kyiv, Kharkiv eller Mariupol.

»Ukraine kommer ikke til at efterkomme det russiske ultimatum,« siger Volodomyr Zelenskyj således.

Han har dog rakt ud med et ønske om at afholde møde med Vladimir Putin.

Sent søndag aften kom det frem, at det russiske medie Komsomolskaya Pravda, som havde bragt en historie med tabstal fra det russiske forsvarsministerium, hævder at være blevet hacket.

Det skulle altså være grunden til, at man hos mediet i første omgang havde kunnet læse en artikel, hvor der stod, at 9.861 russiske soldater har mistet livet i krigen i Ukraine.

Det seneste officielle tal – fra 2. marts – fra russisk side er ellers 498. Ukraine estimerer på den anden side, at man har dræbt flere end 15.000 russiske soldater.

Informationen om de høje russiske tabstal er siden blevet fjernet.

I Mariupol fortsætter den russiske belejring, og nye satellitfotos fra Maxar Technologies viser blandt andet ødelæggelser samt russiske kampvogne og artilleripositioner.

I USA har Joe Biden overfor en gruppe af landets største erhvervsledere slået fast, at ukrainerne har modtaget den militære bistand, som der skal til for at gøre tingene vanskelige for den russiske invasionsstyrke.

Og han advarer igen om, at Ruslands præsident Vladimir Putin kan være på vej til at benytte sig af kemiske våben i Ukraine.

Det britiske forsvarsministerium peger på, at det skyldes mangel på fremskridt på andre fronter, at man fra russisk side nu igen har proklameret, at man har benyttet sig af hypersoniske missiler i krigen i nabolandet.

