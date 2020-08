Demokraternes partikonvent begyndte mandag med skarp kritik af præsident Trump fra flere prominente talere.

En parade af fremtrædende politikere og almindelige borgere taler Joe Bidens sag på Det Demokratiske Partis konvent, som begyndte mandag og slutter torsdag. På grund af coronakrisen bliver talerne holdt via video og streamet.

Kritik af den republikanske præsident Donald Trump og ros af Joe Biden var en rød tråd i mandagens taler. Her er nogle udpluk:

* Michelle Obama, tidligere førstedame:

- Når amerikanerne kigger i retning af Det Hvide Hus i håb om lederskab, får de kaos, splittelse og en total og fuldstændig mangel på empati.

- Lad mig være så klar og tydelig som muligt. Donald Trump er den forkerte præsident for vores land. Han har haft mere en rigelig tid til at bevise, at han kan klare jobbet, men han er tydeligvis ude på dybt vand.

- Økonomien hænger i laser på grund af et virus, som denne præsident nedtonede i for lang tid.

- Jeg kender Joe. Han var en fantastisk vicepræsident. Han ved, hvad der skal til for at klare en økonomisk krise, slå en pandemi tilbage og lede vores land.

* Muriel Bowser, borgmester i USA's forbundshovedstad, Washington D.C.:

- Vi er nødt til at afvikle de love og systemer, som i alt for lang tid har dannet basis for racisme. Men vi er også nødt til at gøre noget. Hver og en af os. Udfordre vores egne fordomme. Hvis vi ser noget, så gør noget.

* Andrew Cuomo, guvernør i New York, der i udbruddets tidlige fase var et hotspot for smittespredning:

- Vi har nu brug for en leder, der er ligeså god som folket. En leder, der taler til det bedste i os, ikke det værste. En leder, som kan forene, ikke splitte. En leder, der kan løfte os, ikke rive os ned. Jeg kender den mand. Jeg har arbejdet med ham. Jeg har set hans talent og hans styrke. Den mand er Joe Biden".

* Gretchen Whitmer, guvernør i Michigan:

- De seneste måneder har vi erfaret, hvad der er væsentligt: At man vokser med udfordringen fremfor at benægte den. Vi har også set, hvem der er vigtige, og det er ikke en præsident, som bekæmper sine amerikanske medborgere i stedet for at bekæmpe det virus, som dræber os og vores økonomi.

* Senator Bernie Sanders, der var Bidens største rival til at blive nomineret som Demokraternes bud på en ny præsident:

- Dette valg er det vigtigste i dette lands nyere historie. Som svar på de hidtil uhørte kriser, vi står over for, har vi behov for et uset svar. En bevægelse af mennesker, der som aldrig tidligere er villige til at gøre modstand og slås for demokrati og anstændighed og mod grådighed, oligarki og snæversynethed.

/ritzau/Reuters