Flere demokrater har tilkendegivet, at de stiller op til præsidentvalget i 2020, mens andre stadig overvejer.

Flere amerikanske politikere har meldt sig på banen som kandidater til præsidentvalget i 2020.

Her er et overblik over de demokrater, der har annonceret deres kandidatur, eller som har taget officielle skridt i retning af at stille op.

* Senator Amy Klobuchar fra Minnesota har søndag officielt meddelt, at hun vil forsøge at blive Demokraternes præsidentkandidat i 2020.

Klobuchar er 58 år og er valgt i delstaten Minnesota. Hun fik stor opmærksomhed, da hun gik den nominerede højesteretsdommer Brett Kavanaugh på klingen sidste år - men skal ellers arbejde for at gøre opmærksom på sig selv på landsplan.

* Senator Elizabeth Warren indledte officielt sin valgkamp lørdag.

Warren er 69 år og valgt i delstaten Massachusetts. Hun er en af de store kritikere af både Donald Trump og bankindustrien og kæmper for USA's middelklasse og for sundhedsforsikring til alle amerikanere.

* Senator Cory Booker meddelte officielt sit kandidatur den 1. februar.

Den 49-årige senator er tidligere borgmester i Newark, der er den største by i New Jersey. Booker har været senator siden 2013, da han løb med sejren i et valg om at erstatte demokraten Frank Lautenberg. I 2014 blev han valgt til en fuld periode.

* Borgmester Pete Buttigieg sagde den 23. januar, at han tager skridt i retning af at stille op.

Den 37-årige Buttigieg, der er borgmester i South Bend, Indiana, er en af valgkampens outsidere. Han ønsker at blive USA's første åbent homoseksuelle præsident, men har fået mange spørgsmål om sin begrænsede politiske erfaring.

* Senator Kamala Harris meddelte officielt den 21. januar, at hun stille op.

Kamala Harris har blot siddet i det amerikanske Senat i to år. Hun er datter af indvandrere fra Indien og Jamaica og har tidligere været justitsminister i Californien i seks år.

* Den 15. januar sagde den demokratiske senator fra New York Kirsten Gillibrand, at hun vil stille op.

52-årige Gillibrand er kendt som en af fanebærerne i arbejdet med at ændre, hvordan Kongressen håndterer påstande om seksuel chikane. Hun blev desuden en fremtrædende stemme i MeToo-bevægelsen.

* Lørdag den 12. januar annoncerede Julian Castro, at han stiller op ved valget.

Julian Castro er tidligere borgmester i San Antonio og var boligminister under præsident Barack Obama fra 2014 til 2017. Han har gennem længere tid været omtalt som en af Demokraternes kommende politiske stjerner.

* Det 37-årige kongresmedlem for Demokraterne Tulsi Gabbard annoncerede den 11. januar, at hun har i sinde at stille op ved næste års præsidentvalg.

Krigsveteranen Tulsi Gabbard er både den første hindu og den første amerikansksamoaner, der er blevet valgt til Kongressen.

* Den 44-årige iværksætter Andrew Yang indledte sin valgkamp i slutningen af 2017.

Den ret ukendte Yang har talt for at indføre en form for borgerløn og advarer imod den fare, automatisering kan udgøre for amerikanske arbejdere.

* 55-årige John Delaney meldte sig allerede på banen i juli 2017. Delaney har siden 2013 været medlem af Repræsentanternes Hus.

Han vil arbejde for at forbedre USA's infrastruktur, en ny international skattereform og bedre forhold for migranter.

* Den siddende præsident, republikanske Donald Trump, søgte allerede om genopstilling på sin indsættelsesdag. Hans kampagne har indtil videre indsamlet over 100 millioner dollar.

Trump har tidligere udtalt, at han vil genopstille sammen med den nuværende vicepræsident, Mike Pence. Endnu har ingen andre republikanere offentligt ytret ønske om at udfordre præsidenten.

* Nyhedsbureauet Reuters nævner flere demokrater, der kan ende med at stille op ved næste års præsidentvalg.

Det gælder blandt andre senator Bernie Sanders, tidligere vicepræsident Joe Biden og tidligere New York-borgmester Michael Bloomberg.

Desuden har senator Amy Klobuchar varslet, at hun kommer med en "stor meddelelse" søndag. Tidligere kongresmedlem Beto O'Rourke har sagt, at han vil beslutte sig inden udgangen af februar.

I foråret 2020 er der primærvalg i de amerikanske delstater, hvor Demokraternes endelige præsidentkandidat skal findes.

Præsidentvalget er planlagt til tirsdag den 3. november 2020.

Kilder: USA Today, Washington Post, Reuters, AFP.

/ritzau/