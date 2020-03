I Danmark er den årlige Pride-parade en regnbuefarvet folkefest. I Polen ligner det oftere optakten til en fodboldkamp.

Mens folk vifter med flag og danser med i København, kastede hooligans i Bialystok i det østlige Polen sidste år sten efter den første parade i byen.

Den fjendtlige indstilling over for homoseksuelle er løbende også blevet politisk i den konservative del af Polen.

Senest har over hundrede kommuner i landet erklæret sig for LGBT-frie zoner. Det svarer til godt og vel en tredjedel af landet.

Bevæbnede politibetjente danner ring om højreorienterede demonstranter, som vil blokere for en Pride-parade i Lublin i 2018.

I lektor emeritus og Polen-ekspert Svend Gottschalk Rasmussens øjne overtræder man menneskerettighederne med de seneste propaganda-fremstød mod homoseksuelle.

»Det er rystende, at det kan lade sig gøre,« siger han.

For præcis et år siden begyndte de første kommuner at tilslutte sig erklæringer om at bekæmpe det, som de kalder for 'LGBT-propaganda'. Siden er flere kommuner, der har mange byrådsmedlemmer fra regeringspartiet Lov og og Retfærdighed (PiS), kommet til.

Med erklæringerne sender de et budskab om, at man vil bekæmpe 'den aggressive homoseksuelle propaganda', som truer familierne og de grundlæggende værdier i Polen.

Polen er et svært land at være homoseksuel i. I særdeleshed landområderne. Svend Gottschalk Rasmussen

Man vil beskytte børnene, ungdommen, familierne og de polske skoler mod seksuelt fordærv og indoktrinering, lyder det ifølge det undersøgende medie Balkan Insight.

Nogle kommuner har i stedet vedtaget en anden erklæring, som er pro-familie og mere mild i sine formuleringer. Truslen er dog stadig det, som bliver kaldt for LGBT-ideologi.

I begge tilfælde er erklæringerne på linje med den retorik, som regeringspartiet, Lov og Retfærdighed (PiS), står i spidsen for.

Her lyder parolen, at LGBT er en importeret, vestlig ideologi, som udgør en trussel mod polsk identitet og den polske stat.

I byen Kielce i det sydlige Polen forklarede et byrådsmedlem ifølge The Independent, at det ikke handler om at opildne til vrede mod homoseksuelle.

Det er blot en reaktion til aktivister, som arbejder for at påtvinge heteroseksuelle deres holdninger.

Selvom erklæringerne i praksis ikke har nogen betydning, så sender de et klart signal om, at nogen er uønskede. Polen-ekspert Svend Gottschalk Rasmussen vil gå så langt som at kalde det, der foregår i landet, for fascistisk. Men også et betændt tema, der deler Polen i to.

»Det er et billede på den kulturkamp, som kører i Polen. Mange polakker går ind for vestlige værdier og tolerance, men på den anden side står den konservative regering og den katolske kirke,« forklarer han.

Initiativet med de såkaldte LGBT-frie zoner i Polen har i udlandet mødt stor kritik. Europaparlamentet har på det stærkeste fordømt den diskriminerende politiske kurs, der allerede tog fart sidste år. Svend Gottschalk Rasmussen påpeger, at den fjendtlige retorik hovedsageligt vinder genhør i det østlige Polen og i mindre byer på landet.

Borgmesteren i hovedstaden Warszawa har eksempelvis talt for at integrere seksualundervisning og LGBT+-emner i skolernes pensum, hvilket også Verdenssundhedsorganisationen anbefaler. Det fik dog formanden for regeringspartiet, Jarosław Kaczyński, til at kalde det for et angreb på familien og et angreb på børnene.

I sidste ende tilføjer de kommunale erklæringer endnu mere til den udvikling, som sender Polen langt ned ad ranglisten over LGBT+-venlige lande.

»Polen er et svært land at være homoseksuel i. I særdeleshed i landområderne,« siger Svend Gottschalk Rasmussen.