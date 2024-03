Hvis ikke mæslinger bekæmpes aktivt i år, risikerer mange lande at blive ramt af udbrud, advarer WHO.

Mere end halvdelen af verdens lande er i høj eller meget høj risiko for et udbrud af mæslinger i løbet af 2024, hvis de ikke aktivt forsøger at bekæmpe sygdommen.

Sådan lyder en advarsel fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Mæslinger er den mest smitsomme børnesygdom og kan variere fra et relativt mildt forløb med udslæt og feber til alvorlig sygdom med betændelse i hjernehinderne.

WHO har registreret en stigning i tilfælde af mæslinger i de fleste dele af verden. Det skyldes ifølge organisationen, at mange ikke er blevet vaccineret mod sygdommen i årene med corona.

Her var mange landes sundhedsmyndigheder overvældet og kom derfor bagud med rutinevaccinationerne mod mæslinger.

Der er de seneste uger konstateret seks tilfælde i Danmark, skrev TV 2 mandag.

Det fik Statens Serum Institut (SSI) til at opfordre danske læger til at være ekstra opmærksomme i den kommende tid.

- Det er vigtigt, at personer mistænkt for mæslinger så vidt muligt ikke opholder sig i venteværelser med andre patienter, idet mæslinger er yderst smitsom, lød det ifølge mediet.

Sygdommen kan ifølge WHO forebygges med to doser. Siden årtusindskiftet er mere end 50 millioner dødsfald blevet afværget som følge af udbredningen af vacciner.

Allerede sidste år begyndte antallet af tilfælde at vokse. Antallet steg med 79 procent til i alt 300.000 tilfælde, viser data fra organisationen ifølge Reuters.

Man mener dog, at disse tilfælde kun repræsenterer en brøkdel af det reelle antal.

Risikoen for dødsfald gælder både i lavindkomst- og højindkomstlande, men den er dog større i fattigere regioner. Det skyldes svagere sundhedssystemer, lyder det fra WHO.

/ritzau/