Hjemmearbejde er blevet en del af mange menneskers hverdag under coronapandemien – også her i Danmark.

Men hvad gør det ved dine karrieremuligheder, hvis du sidder langt væk fra chefen og kollegerne?

Analyseinstituttet YouGov har på vegne af BBC spurgt britiske kvinder om, hvad hjemmearbejdet gør ved deres karrieremuligheder.

Svaret er ganske opsigtsvækkende.

56 procent af de adspurgte mener, at muligheden for hjemmearbejde gavner deres muligheder for at avancere.

Det skydes især én ting.

At det ifølge mange af de adspurgte er lettere at få et fuldtidsarbejde og børnepasningen til at gå op i en højere enhed, når man kan arbejde hjemmefra, end hvis der er krav om fysisk fremmøde på arbejdspladsen.

YouGov har stillet samme spørgsmål til en række briter, som har en chefstilling. De ser muligheden for hjemmearbejde som en endnu større fordel, end de adspurgte kvinder.

65 procent af cheferne svarer i undersøgelsen, at hjemmearbejde gavner kvindernes karrieremuligheder.

Her i Danmark er de langt fleste vendt tilbage til arbejdspladsen, men regeringen meldte i foråret ud, at den forventer, at flere danskere fremover vil komme til at arbejde hjemmefra.

En melding, der blev modtaget med kyshånd af fagforbundet Djøf.

»Der er ingen tvivl om, at hjemmearbejde for mange har givet en bedre balance i arbejdslivet med mere fleksibilitet,« lød det fra Djøf's næstformand Sara Vergo.