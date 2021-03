Vaccinationsprogrammet går som planlagt og er briternes vej ud af pandemien, siger sundhedsminister.

Storbritannien har rundet en milepæl, eftersom over halvdelen af alle voksne i landet nu har fået mindst én vaccinedosis mod covid-19.

Det fortæller sundhedsminister Matt Hancock lørdag.

Dermed er Storbritannien verdens første store økonomi, som når dette vaccinationsniveau.

Det betyder, at landet har kurs mod lempelse af restriktioner og genåbning af økonomien helt i overensstemmelse med planen, fortæller Hancock.

- Vaccinationsprogrammet er vores vej ud af pandemien, siger han til Sky News.

Officielle tal viser, at 26,9 millioner voksne i Storbritannien havde modtaget deres første vaccinedosis lørdag. Det er en stigning fra dagen før, hvor tallet var 26,3 millioner.

Der bor i alt 52,7 millioner voksne borgere i Storbritannien.

- Lad os klø på, skriver premierminister Boris Johnson på Twitter efter vaccinenyheden.

56-årige Johnson modtog selv sin første dosis af AstraZeneca-vaccinen i fredags.

En af den britiske regerings covid-19-rådgivere var tidligere lørdag ude at advare mod ferier i udlandet den kommende sommer.

Ifølge rådgiveren er det "ekstremt usandsynligt", at briter kan komme på udlandsferier til sommer på grund af risikoen for at importere nye varianter af covid-19.

Selv om smittetallene for tiden er stigende flere steder i Europa, tror sundhedsminister Matt Hancock stadig på, at Storbritannien gradvist kan genåbne butikker, pubber og restauranter fra 12. april.

- Der er intet, der tyder på, at vi ikke planmæssigt kan følge køreplanen, siger Hancock.

Storbritanniens vaccinationsprogram, der omfatter vaccinerne fra henholdsvis AstraZeneca og Pfizer/BioNTech, er et af de hurtigste i verden.

Dog topper Israel i forhold til den samlede andel af befolkningen, der er vaccineret. Herefter følger De Forenede Arabiske Emirater, Chile og derefter Storbritannien.

Til sammenligning har 23 procent af den amerikanske befolkning modtaget mindst én vaccinedosis, mens det gælder for mindre end en tiendedel af befolkningen i EU.

Det er den britiske regerings plan at have tilbudt alle over 50 år en vaccine 15. april og alle andre voksne i slutningen af juli.

/ritzau/Reuters