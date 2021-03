Ruslands vaccinationsprogram udrulles for langsomt. Sputnik V skaber politiske stridigheder i Østeuropa.

Rusland har søndag registreret 10.083 nye coronatilfælde inden for de seneste 24 timer. Det er første gang, at antallet af registrerede smittede er over 10.000 siden mandag i sidste uge.

Nyhedsbureauet Tass skriver, at der nu er registreret over en million smittetilfælde i hovedstaden Moskva under pandemien.

I Rusland er det samlede antal af registrerede smittede nu 4.390.608. Antallet af døde coronapatienter er ifølge det russiske krisecenter på 92.090.

Et omfattende vaccinationsprogram i Rusland skrider langsommere frem end i mange andre lande, og der er taget utraditionelle metoder i brug nogle steder.

Fodboldfans, som lørdag skulle overvære et opgør mellem klubberne Zenit og Akhmat Grozny i Sankt Petersborg, fik lørdag tilbudt en vaccination, da de ankom til stadionet Gazprom Arena.

Adskillige tusinde overværede kampen på stadionet, som har plads til 68.000 tilskuere under normale omstændigheder.

Vicepremierminister Tatiana Golikova sagde i sidste uge, at fem millioner mennesker havde fået det første stik. Rusland har 144 millioner indbyggere.

- Jeg har i den seneste tid læst, at der er mangel på vaccine, og hvis man booker en tid til vaccination, bliver den udsat, siger Alexei Afanasiev, som lørdag blev vaccineret på stadionet i Sankt Petersborg.

Rusland eksporterer vaccinen Sputnik V til en række lande. Det har skabt splittelse i den tidligere østblok. Nogle er meget glade for at modtage vaccinen, mens andre anser den for at være et propaganda-redskab for Kreml.

Slovakiet og Tjekkiet har i de seneste uger haft den højeste dødelighed i verden set i forhold til indbyggertal ifølge AFP. Den tjekkiske præsident, Milos Zeman, anmodede i sidste måned Vladimir Putin om Sputnik V-vaccine.

Den tjekkiske sundhedsminister afviste imidlertid at tage imod vaccinen, som ikke er godkendt i EU, og Zeman har bedt om at få ministeren afskediget, hvilket ikke er sket.

- Sputnik-vaccinen har ført til stridigheder, fordi den anses for at være et rent politisk våben, siger den politiske analyst Jiri Pehe i Prag.

Han siger, at Rusland har problemer med at producere tilstrækkeligt med Sputnik-vaccine, og at der er blevet rejst kritik af de forhold, som den produceres under.

/ritzau/AFP