Omkring en million brugere af computere fra ASUS kan være blevet ramt af et hackerangreb.

Sidste år lykkedes det tilsyneladende for hackere at udsende falske softwareopdateringer til ASUS-computere, som skabte en såkaldt 'bagdør', der gør det muligt for hackerne at få adgang til de ramte computere.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Hackerangrebet menes at være sket mellem juni og november sidste år, oplyser det russiske it-sikkerhedsfirma Kaspersky Lab, som har efterforsket sagen.

'Det har ikke været muligt at beregne det samlede antal berørte computere, men vi estimerer, at omfanget af problemet er meget større og sandsynligvis berører over en million brugere på verdensplan,' lyder det fra firmaet ifølge Reuters.

Over for DR kalder it-ekspert og teknisk direktør hos sikkerhedsvirksomheden CSIS - Jan Kaastrup - angrebet for 'meget sofistikeret', da det ser ud til at være planlagt ned til mindste detalje.

Derudover er det ifølge ham også en ny type angreb, hvor man går gennem den såkaldte 'supply-chain'.

ASUS-computerne indeholder nemlig fra start et softwareopdateringsprogram, og det er det software, der er blevet hacket.

Hvis du har en ASUS-computer, skal du dog ikke være alt for nervøs.

Angrebet var ifølge Jan Kaastrup meget målrettet, og det tyder ikke på, at almindelige private ASUS-ejere er blevet angrebet:

»Jeg har ikke set tallene for danske mål endnu, men risikoen, for at den almindelige computerejer er blevet ramt, er ret lille,« siger Jan Kaastrup til DR.

Han tilføjer, at de fleste anti-virus-programmer har fanget truslen nu.