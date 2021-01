1,56 milliarder mundbind.

Det er så mange, der ifølge en ny rapport fra Oceans Asia i Hongkong, kan være havnet i havet i 2020 som følger af coronapandemien.

»Vi kan ikke sige nøjagtigt, hvor præcist tallet er, men det, vi ved, er, at pandemien har ført til en betydelig øgning af forureningen i mange lande,« siger marinebiolog i Verdens naturfond WWF, Fredrik Myhre til NRK.

Det er i mange lande et påbud om mundbind flere offentlige steder, hvor der er et påbud om mundbind. Allerede i juni fik det flere miljøorganisationer til at slå alarm.

Hvilken slags mundbind bruger du?

Man fandt flere og flere mundbind og plastikhandsker blandt det øvrige affald i havene.

I rapporten fra Oceans Asia anslår man, at tre procent af de mundbind, der bliver produceret, ender i havet. Det estimat er baseret på en anden rapport fra 2015 om plastikaffald i havet, som er lavet af det norske institut for vandforskning.

Fredrik Myhre mener, at en del af problemet ligger i, at mens verdens befolkning bliver instrueret i at bruge mundbind, så er der ingen, der fortæller dem, hvordan man bedst muligt skiller sig af med dem igen. Han opfordre folk til at benytte mundbind, som kan vaskes og bruges igen.

WWF anslår, at mellem otte og 12 millioner tons plastaffald ender i havet hvert år.