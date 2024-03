Novo Nordisk kan ifølge eksperter hjælpe med at bekæmpe udbredelsen af svær overvægt på verdensplan.

Over én milliard mennesker på tværs af Jorden betragtes som svært overvægtige.

Det vurderer Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og en række internationale forskere i et nyt studie.

Svær overvægt, det vil sige en BMI på over 30, er nu så almindeligt, at det er mere normalt end undervægt i de fleste lande.

- Et svimlende antal personer lever med svær overvægt, lyder det fra Majid Ezzati, professor ved Imperial College London og forfatter til studiet, som er blevet udgivet i det anerkendte medicinske tidsskrift Lancet.

Det gælder især lav- og mellemindkomstlande, som tidligere har haft udfordringer med underernæring.

Analysen betragtes som den mest retvisende af sin slags og er baseret på data fra over 220 millioner mennesker fra over 190 lande.

Mens antallet af svært overvægtige i velstående lande virker til at være toppet, stiger det ifølge Ezzati med hastige skridt i andre lande.

- Før i tiden har vi opfattet svær overvægt som et problem for de rige. Men det er et problem for hele verden, siger ernæringschef i WHO, Francesco Branca, på et pressemøde.

Mellem 1990 og 2022 er antallet af svært overvægtige voksne mere end fordoblet. For børn og unge mellem fem og 19 år er antallet firdoblet.

På samme tid er antallet af undervægtige piger, drenge og voksne faldet med henholdsvis en femtedel, en tredjedel og 50 procent.

Svær overvægt kan medføre en risiko for tidlig død og handicap som følge af diabetes, hjerte- og nyresygdomme samt andre lidelser.

Studiet er forskerholdets første af sin slags siden 2017, hvor 774 millioner mennesker på verdensplan blev erklæret svært overvægtige.

Som følge af den globale befolkningstilvækst er andelen af svært overvægtige på verdensplan den samme som i 2017 - det vil sige omkring hver ottende.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO's generalsekretær, opfordrer til højere skatter på sukker, men også øget samarbejde med den private sektor.

Ezzati og Branca siger desuden, at vægttabsmidler som danske Novo Nordisks Wegovy og Eli Lillys Mounjaro og Zepbound kan hjælpe.

/ritzau/Reuters