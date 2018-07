Antallet af syrere på flugt fra kampene i Deraa-provinsen har hastigt oversteget FN's forventninger.

Amman. Over en kvart million mennesker er i løbet af de seneste to uger blevet tvunget på flugt fra deres hjem på grund af optrappede kampe i det sydvestlige Syrien.

Det meddeler en talsmand for FN's Flygtningeorganisation, UNHCR.

Antallet af syrere på flugt som følge af de igangværende kampe i dette område er i denne uge steget til 270.000 mod 160.000 i sidste uge.

- Vi havde forventet, at antallet af fordrevne i det sydlige Syrien ville nå 200.000, men på rekordtid har det oversteget 270.000 mennesker, siger UNHCR's talsmand i Jordan, Mohammad Hawari, til nyhedsbureauet AFP.

FN har advaret om en forestående humanitær katastrofe i det sydvestlige Syrien på grund af den optrappede konflikt i Deraa-regionen.

Den syriske hær har med støtte fra Rusland indledt en offensiv for at genvinde områder, som er kontrolleret af oprørsgrupper.

I to uger har syriske regeringsstyrker haft gang i en større offensiv mod oprørere i området, og Rusland har gennemført luftangreb som støtte til de syriske styrkers kamp.

Både Jordan, som har taget imod over en halv million syriske flygtninge, siden krigen begyndte for over syv år siden, og Israel har sagt, at de ikke vil åbne deres grænser for flygtningene.

Jordans udenrigsminister sagde tidligere mandag, at Jordan venter på tilladelse til at sende en større mængde nødhjælp ind i Syrien.

/ritzau/Reuters