33.000 amerikanere er bekræftet smitte med coronavirus. Flere delstater beordrer folk til at blive inden døre.

Lidt over en kvart million amerikanere er foreløbig blevet testet for coronavirus.

Af de 254.000, der er testet, er lidt over 30.000 testet positive, siger vicepræsident Mike Pence på et pressemøde i Det Hvide Hus søndag aften dansk tid.

Tallene omfatter kun de patienter, der er testet under et føderalt program, meddeler Pence ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der er også foretaget et ukendt antal test, som delstaterne selv har stået for.

I en række amerikanske delstater har myndighederne bedt folk blive hjemme for at begrænse smittespredningen, senest i Ohio, Louisiana og Delaware.

I forvejen har delstatsstyrerne i Californien, New York, Illinois, Connecticut og New Jersey beordret folk til at undgå at gå ud.

De otte stater har tilsammen over 100 millioner indbyggere.

I løbet af søndagen er antallet af smittede i USA steget fra omkring 27.000 til lidt over 33.000 ifølge en opgørelse, som Johns Hopkins University står bag.

409 mennesker, der var smittet med coronavirus, er døde, viser samme opgørelse.

Onsdag aften dansk tid vedtog Senatet i Washington en omfattende hjælpepakke til en værdi af 100 milliarder dollar.

Pakken indeholder blandt andet gratis test af patienter, der viser symptomer.

Kort før midnat dansk tid skulle Senatet have første afstemning om en langt større hjælpepakke, som Republikanerne havde fremlagt.

Men Demokraterne havde stemmer nok til at bremse pakken, som ifølge dem indeholdt for meget hjælp til virksomhederne og for lidt til lønmodtagerne, skriver Reuters.

/ritzau/