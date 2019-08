Områder, der blev ramt hårdt af oversvømmelser i 2018, er igen i farezonen i det vestlige Japan.

Over en halv million mennesker er blevet rådet til at lade sig evakuere i Japan, hvor en tropisk storm torsdag er gået i land.

Desuden er hundredvis af fly- og togafgange blevet aflyst.

De japanske myndigheder har advaret om, at nedbørsmængden i nogle områder kan overstige 1000 millimeter det næste døgn frem til fredag morgen. Omkring 584.100 personer har fået besked på at lade sig evakuere.

Stormen, der har fået navnet Krosa, gik torsdag i land med en vindstyrke på 108 kilometer i timen og med vindstød på op til 144 kilometer i timen.

Det oplyser den japanske meteorologiske tjeneste.

- På grund af prognoserne om en rekordhøj mængde regn og voldsom vind, vil vi gerne bede folk i de ramte områder om ikke at gå udenfor og om at forberede sig på at blive evakueret, hvis det bliver nødvendigt, siger Yoshihide Suga, talsmand for den japanske regering.

Ifølge nyhedsbureauet AP er 11 personer kommet til skade under uvejret.

I 2018 døde mere end 200 personer i det vestlige Japan, da voldsom nedbør skabte oversvømmelser i flere områder.

De samme områder risikerer at blive ramt i denne omgang.

- I lyset af hvad der skete sidste år, kom jeg her meget tidligt, siger en ældre mand i et evakueringscenter i byen Kure, der blev ramt i 2018.

- Jeg vil aldrig igen gå igennem det, der skete sidste år, siger han.

Det japanske Shinkansen-togsystem er blevet ramt af stormen Krosa, og det samme er lokale togstrækninger. Flere store vejer er også lukket.

I alt er 679 flyafgange blevet aflyst, oplyser det japanske stats-tv NHK.

/ritzau/Reuters