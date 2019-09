Catalonske separatister er på gaden i anledningen af nationaldag og for at vise støtte til selvstændighed.

Mere end en halv million catalanere er onsdag aften gået på gaden i Barcelona for at demonstrere for uafhængighed.

Det sker i anledningen af nationaldag i Catalonien.

Med flag og skilte med teksten "Uafhængighed nu" går de mange blåklædte demonstranter gennem Barcelona med regionens røde, gule og blå flag i hænderne.

- Vi sender en klar besked: I dag er vores mål uafhængighed, siger Cataloniens regionale præsident Quim Torra i en tale i forbindelse med demonstrationen.

Oprindeligt er nationaldagen en hyldest til Barcelonas faldne i kampen mod den spanske kong Filip i 1714.

Siden 2012 er den årlige Diada-helligdag blevet brugt til at vise opbakning til en løsrivelse fra Spanien.

Selv om mange catalanerne demonstrerer onsdag, er der langt færre demonstranter sammenlignet med sidste år, hvor det blev anslået, at over en million deltog.

Sidste år var dagen særligt betydningsfuld for mange catalanere, da de havde stemt for løsrivelse ved en omstridt folkeafstemning i oktober 2017.

Folkeafstemningen omhandlede, hvorvidt Catalonien skulle løsrives fra Spanien.

Afstemningen var på forhånd erklæret forfatningsstridig af den spanske forfatningsdomstol.

Mange af de catalonske politikere og ledende aktivister, der pressede på for at holde afstemningen, er fortsat i fængsel.

Det fylder fortsat hos de catalonske separatister i dag.

- Vi er meget, meget vrede, fordi ni af vores politikere er i fængsel for at lade os stemme, lyder det fra demonstranten Montserrat Balaguer Selga, der er pensioneret sygeplejerske.

Trods vrede, romerlys og afbrændinger foregår demonstrationen roligt, melder det lokale politi.

Politiet estimerer, at 600.000 demonstranter er samlet i Barcelona.

/ritzau/AFP