Det seneste døgn er antallet af daglige dødsfald faldet med over 13 procent, viser opgørelse.

USA registrerer 1155 dødsfald som følge af coronavirus de seneste 24 timer.

Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University tidligt mandag morgen dansk tid.

Tallet er gjort op fra stigningen i antallet af dødsfald fra klokken 05.00 søndag til klokken 05.00 mandag dansk tid. I samme periode i det forrige døgn var antallet af dødsfald 1336.

Dermed er der sket et fald i antallet af døde på 24 timer på 13,5 procent.

I alt er 9634 coronapatienter i USA døde.

New York, der er en af de hårdest ramte stater i USA, rapporterede søndag om et fald i det daglige antal dødsfald for første gang i en uge.

Her faldt dødsfaldene fra 630 til 594.

/ritzau/