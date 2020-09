USA er det land med flest døde coronasmittede. Herefter følger Brasilien og Indien.

Antallet af dødsfald blandt coronasmittede har passeret 900.000 globalt.

Det viser Johns Hopkins Universitys løbende opgørelse kort efter midnat natten til torsdag dansk tid.

USA er fortsat det land med flest døde og smittede. Her har 190.649 coronasmittede mistet livet, mens der er 6.356.310 smittetilfælde.

Herefter følger Brasilien med 127.464 bekræftede dødsfald blandt coronasmittede, og så kommer Indien med 73.890.

Tager man landets befolkningstal i betragtning, har flere lande dog været endnu værre ramt af pandemien.

Ifølge statistiksiden Worldometers.info er Peru hvis man ikke tæller småstaten San Marino med det land med flest døde per indbygger. Her er 91,5 coronasmittede personer døde per 100.000 indbygger.

Herefter kommer en række europæiske lande som Belgien, Andorra, Spanien og Storbritannien.

Optællingen fra Johns Hopkins University inkluderer kun de smitte- og dødstal, der er bekræftet af de enkelte landes sundhedsmyndigheder. Derfor kan der være store mørketal.

Der er desuden også forskel på, hvordan og hvor meget de enkelte lande tester for virusset, og hvordan dødstal opgøres.

/ritzau/