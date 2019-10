Et elforsyningsselskab er begyndt at cutte strømmen til over 800.000 hjem, forretninger og andre kunder i det nordlige Californien.

Det er ingen øvelse, men et forsøg på at forhindre vilde brande. Strømmen er blevet slået fra ved midnatstid i nat – præventivt.

Store dele af San Francisco-området bliver ramt. Dog ikke byen selv.

Det er Pacific Gas and Electric (PG&E), der har slukket for strømmen, og de advarer om, at det kan vare adskillige dage.

Det bliver totalt mørkt i 34 amter i den centrale og nordlige del af Californien. Det skriver BBC.

Det er den største lukning af strømforsyningen hidtil, for at reducere risikoen for brande på grund af den kraftige vind, som meteorologerne har forudset.

Fejl på installationerne har været årsagen til nogle af de mest destruktive brande, der har ramt Californien.

Sidste år ødelagde den såkaldte 'Camp fire' byen Paradise og kostede 85 liv. I 2017 blev 44 dræbt, og tusinder af hjem gik op i flammer.

»Det er en meget ligefrem måde at håndtere situationen på, men på samme tid er der forståelse for, hvorfor det er nødvendigt,« siger David Rabbitt, fra Sonoma County, der påpeger, at PG&E annoncerede tiltaget på den anden årsdag for den voldsomme storm i 2017.

Det er den tredje gang, at PG&E har slukket for strømmen de seneste to måneder, oplyser elforsyningsselskabet. Ved de to foregående – i meget mindre skala – kom strømmen igen i løbet af en dags tid.

Denne gang er det ikke sikkert, at der kommer strøm i ledningerne lige så hurtigt.

Det overvejes også at lave noget lignende i den sydlige del af staten. Southern California Edison har annonceret, at den også overvejer at slukke for strømmen i en kort periode, sådan rent præventivt.

Den lokale senator Jerry Hill, hvis distrikt kan blive ramt af lukningen, indrømmer, at risikoen for brande kræver, at der lukkes for strømmen.

Men han kalder omfanget af ellukningen for meget stort, skriver Los Angeles Times.

»Dette kan ikke være noget, der er acceptabelt eller varer særligt længe,« siger Jerry Hill. »Det er den tredje verden – og det er vi ikke.«

Når først brandfaren er ovre, vil ansatte hos PG&E personligt og elektronisk tjekke forsyningslinjerne for at sikre, at det er forsvarligt at sende strømmen ud til kunderne igen.