Mindst 7.000 russiske soldater har indtil videre mistet livet efter invasionen af Ukraine.

Sådan lyder de nyeste – endda forsigtige – vurderinger fra det amerikanske efterretningsvæsen.

Så mens den russiske præsident, Vladimir Putin, onsdag på russisk tv slog fast, at »alt går efter planen i Ukraine«, er militære eksperter nu langtfra enige i den vurdering.

»Sådan nogle tab påvirker moralen og sammenhængskraften i enhederne. Især fordi soldaterne ikke forstår, hvad de kæmper for. Der er jo nogen, der skal køre, der er jo nogen, der skal skyde,« siger Evelyn Farke, der var højt placeret embedsmand i Pentagon under Barack Obama, til New York Times.

Variation i tabstal Den seneste vurdering fra det amerikanske efterretningsvæsen siger, at over 7.000 russiske soldater har mistet livet på de tre uger, invasionen af Ukraine har varet. Det præcise tal kendes dog ikke, og der er på hver side af fronterne meget forskellige tal for de russiske tab: Ifølge ukrainske tal er helt op mod 14.000 russiske soldater blevet dræbt i kamphandlingerne.

Rusland har indtil videre meldt ud, at man har mistet omkring 500 soldater.

Et tabstal på 7.000 soldater på kun tre uger er allerede flere, end USA tilsammen mistede i løbet af 20 års indsats i henholdsvis Irak og Afghanistan. Det er allerede halvt så mange, som Rusland mistede over ti år i Afghanistan.

Også det britiske forsvarsministerium har så sent som torsdag morgen konkluderet, at de russiske styrker har »gjort minimale fremskridt til lands, til vands og i luften i de seneste dage, og de lider fortsat store tab«.

Phillips O'Brien, professor i militærstrategiske studier ved University of St Andrews i Skotland, bruger et enkelt ord til at beskrive antallet af døde russiske soldater:

»Ekstraordinært.«

Billede fra det russiske forsvarsministerium af russiske soldater. Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS Vis mere Billede fra det russiske forsvarsministerium af russiske soldater. Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS

Han fortsætter i et interview med magasinet Fortune: »Ukrainerne har kæmpet virkeligt godt, og russerne har ikke været forberedte på det. Deres soldater har ikke været trænet på den rigtige måde, eller også har de ikke været følelsesmæssigt forberedte på, hvad de er endt med at stå overfor.«

Professoren tror ikke længere på teorier om, at den russiske hær stadig gemmer på deres bedste soldater, for »det har der aldrig været ført bevis for«. Han mener, at det bare er et forsøg på at bortforklare, hvor dårligt det egentlig går.

Men en ting er antallet af døde soldater. Noget andet er antallet af sårede.

En tommelfingerregel siger, at man i krig skal gange dødstallet med mindst tre for at finde antallet af tilskadekomne. Gør man det ud fra præmissen om mindst 7.000 dræbte russiske soldater, kan op mod 30.000 russere allerede være ukampdygtige i forhold til de amerikanske vurderinger. Døde og sårede lagt sammen.

Et russisk køretøj bliver ramt. Foto: AZOV HANDOUT Vis mere Et russisk køretøj bliver ramt. Foto: AZOV HANDOUT

Det er altså allerede en betragtelig del af den styrke på over 150.000 mand, som Rusland i ugerne op til invasionen samlede ved grænserne til Ukraine. New York Times skriver, at ifølge Pentagon er en enhed ude af stand til udføre »kamprelaterede opgaver«, når den mangler bare ti procent af sin styrke.

Rusland er altså efter kun tre uger tæt på at mangle ti procent af sin samlede angrebsstyrke.

»Russerne mangler desperat mandskab,« konkluderer Jack Watling fra den britiske forsvars- og sikkerhedstænketank Royal United Services Institute i et interview med Financial Times:

»De er rykket frem på mange fronter og har delt styrkerne op. Hvis de havde kunnet holde et højt tempo og havde været i stand til at gøre det, de havde sat sig for (en hurtigt overstået invasion, red.), havde det givet mening. Men på grund af den lave motivation hos tropperne er de i stedet blevet fikseret i adskillige kampe ved forskellige byer. Og i hvert eneste sted mangler de derfor volumen til at tage kontrollen.«

En smadret russisk kampvogn. Foto: UKRAINE ARMED FORCES 72-D BRIGAD Vis mere En smadret russisk kampvogn. Foto: UKRAINE ARMED FORCES 72-D BRIGAD

I samme medie vurderer Chris Donnelly, der har været rådgiver for fire NATO-generalsekretærer om Rusland, at det i virkeligheden er årevis af fejlslagen militærstrategi, der nu viser sig i Ukraine.

»I mange år har Rusland prøvet af bygge en hær, hvor der skal bruges færre soldater – hovedsagelig fordi de har været bevidste om deres egne troppers sårbarhed og uvilje til at kæmpe. Det ser ud til at have været en seriøs fejlslutning fra generalstaben,« siger han.

De seneste dage har der været rygter om, at Rusland nu skulle være klar til at sende relativt uprøvede værnepligtige til fronten samt supplere med titusindvis af soldater fra eksempelvis Syrien.

I virkeligheden siger det alt om status for den russiske hær efter tre ugers kamphandlinger, mener den militærstrategiske professor Phillips O’Brien:

»Den nuværende hær har kun yderligere op til tre ugers højintensitiv indsats tilbage i sig. Om tre uger vil de have brug for en pause. Hvis du tvinger enheder, der i seks uger har været involveret i intense kampe, til at blive i frontlinjen, vil de udføre et forfærdeligt job,« siger han:

»Hvis den russiske hær ikke snart ikke snart får fart på, er den virkelig på spanden.«