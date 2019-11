Det har øget seertallene hos flere amerikanske tv-stationer, at de har sendt direkte fra høringer mod Trump.

Flere end 70 millioner seere så dele af de tv-transmitterede høringer i rigsretsprocessen mod USA's præsident, Donald Trump.

Det viser data fra Nielsen Media Researchs seertalsmålinger.

Amerikanske tv-stationer har i november sendt direkte fra fem høringer i sagen, hvor Trump mistænkes for at have brugt sit præsidentembede til at bremse økonomisk støtte til Ukraine.

Høringerne har ligeledes givet et betragteligt løft af seertallene på tv-kanalerne Fox News Channel og MSNBC.

Det gælder særligt MSNBC, der i november har haft de højeste seertal i dagtimerne i tv-kanalens 23-årige historie.

Den første af de offentlige høringer blev vist 13. november. Her var der på i alt seks amerikanske tv-kanaler et gennemsnitligt seertal på 13,1 millioner mennesker.

Ved den femte og seneste høring 21. november var det gennemsnitlige seertal 11,3 millioner. Tallene viser det gennemsnitlige antal personer, der så de tv-transmitterede høringer på ethvert givent tidspunkt.

Det samlede antal seere, der har tændt for høringerne og set mindst seks minutter, lyder ifølge Nielsen Media Reserch på 70,8 millioner.

Til sammenligning så 98,2 millioner seere Super Bowl, mens 29,6 millioner så Oscar-prisuddelingen på amerikanske tv-kanaler i år, viser Nielsens målinger.

Det reelle antal seere af høringerne kan dog være højere end 70,8 millioner.

Det skyldes, at ikke alle tv-kanaler, der viser høringerne, er talt med. Og derudover har mange også set dele af høringerne online.

I sagen mistænkes Trump for at forsøge at presse Ukraines præsident til at undersøge, om der kan findes smuds på tidligere vicepræsident Joe Bidens søn, der har været viklet ind i investeringer i Ukraine.

Joe Biden forsøger lige nu at blive Demokraternes præsidentkandidat og dermed udfordre Trump ved valget næste år.

/ritzau/dpa