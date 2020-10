Ved valget om otte dage kan USA komme op på en valgdeltagelse, der ikke er set siden 1908, mener professor.

Over 60 millioner amerikanske vælgere har allerede stemt ved valget til præsidentposten og Kongressen.

Det er et rekordhøjt tal, der kan føre til den højeste valgdeltagelse i over 100 år.

Det viser tal fra United States Elections Project, der indsamler data om valget.

Valgdagen er om otte dage - den 3. november - men vælgerne kan allerede nu stemme via brev eller ved at møde op på et valgsted før selve valgdagen.

Det er især til Demokraternes fordel, at folk brevstemmer eller stemmer før tid.

Af de stemmer, der indtil videre er afgivet, er næsten to ud af tre afgivet af registrerede demokratiske vælgere, viser tal fra United States Elections Project.

Republikanske vælgere er mere skeptiske over for brevstemmer. Det skyldes især, at præsident Donald Trump gentagne gange har påstået, at systemet giver mulighed for omfattende valgsvindel.

Der er ikke belæg for denne påstand.

Ved valget for fire år siden brevstemte omkring 47 millioner amerikanere, mens yderligere omkring 90 millioner stemte på selve valgdagen. Valgdeltagelsen var samlet set 55 procent.

Professor Michael McDonald fra University of Florida, som står bag United States Elections Project, forudser, at valgdeltagelsen i år kommer helt op på 150 millioner. Det svarer til 62,5 procent.

Hvis det sker, vil det være den højeste valgdeltagelse i USA siden 1908.

Omkring 240 millioner amerikanere er stemmeberettigede.

At så mange har stemt før tid, viser ifølge iagttagere, at mange er optaget af dysten mellem den republikanske Trump og hans demokratiske udfordrer, Joe Biden.

Men det viser også, at vælgerne har et ønske om at undgå at blive udsat for coronavirus.

Foreløbig har USA registreret over 225.000 dødsfald blandt personer, der var smittet.

