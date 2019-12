Ambulancetjeneste melder om 61 dræbte efter en voldsom eksplosion i Somalias hovedstad, Mogadishu.

Mindst 61 er dræbt efter en voldsom eksplosion i den centrale del af Somalias hovedstad, Mogadishu.

- Indtil nu har vi hentet 61 dræbte og 51 sårede. Der er flere dræbte og sårede, siger Abdikadir Abdirahman Haji Aden, stifter af ambulancetjenesten Aamin, til Reuters.

Politiet siger, at der formentligt var tale om en lastbilbombe, der blev udløst i et travlt forretningskvarter.

- Eksplosionen forårsagede voldsomme ødelæggelser, siger en polititalsmand, Ibrahim Mohamed, til det franske nyhedsbureau AFP.

Eksplosionen skete i et område, som var særligt stærkt trafikeret, fordi der ligger en meget besøgt offentlig institution, og fordi der var oprettet en kontrolpost.

- Der er så mange ofre, fordi der var mange busser fyldt med blandt andet studerende, da eksplosionen skete, siger et andet øjenvidne, Muhibo Ahmed, til AFP.

Sakariye Abdukadir, som opholdt sig nær eksplosionsområdet, siger til AFP, at flere af hans bilruder blev ødelagt af trykket fra eksplosionen.

- Det sidste, jeg kunne se, var dræbte ligge spredt omkring mig. Mange var forbrændt til ukendelighed, siger han.

Ingen har taget skylden for angrebet.

Mogadishu rystes jævnligt af bilbomber og angreb udført af islamister fra al-Shabaab, som er allieret med al-Qaeda.

Gruppen blev tvunget ud af Somalias hovedstad i 2011, men den kontrollerer fortsat nogle landlige provinser, og den opererer også i nabolandet Kenya.

For to uger siden blev fem mennesker dræbt, da medlemmer af al-Shabaab angreb et hotel i Mogadishu, som er populært blandt politikere, diplomater og officerer fra hæren.

/ritzau/Reuters