De seneste dage er Island blevet ramt af hele 5.800 jordskælv.

Og det kan være et varsel om at voldsommere naturkræfter er på spil. Meget voldsommere naturkræfter.

Islands meteorologiske institut (IMO) skriver på sin hjemmeside, at de mange små jordskælv tyder på, at et vulkanudbrud kan være på vej.

»Den seismiske aktivitet tolkes som jordskorpens reaktion på stressændringerne induceret af fortsat indstrømning af magma under Fagradalsfjalls vulkanske system,« skriver IMO.

I juli var der et vulkanudbrud på Reykjanes-halvøen. Foto: Civil Protection Of Iceland/Reuters/Ritzau Scanpix

Det er halvøen Reykjanes – hvor Islands eneste internationale lufthavn Keflavik ligger – som er blevet ramt af de mange små jordskælv, som peger i retning af at noget større kunne være under opsejling.

Island er en vulkanø, og der er derfor meget seismisk aktivitet. Med jævne mellemrum er der både jordskælv og vulkanudbrud.