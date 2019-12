En varm og mild vinter i det nordøstlige Rusland betyder, at isbjørnene har svært ved at finde føde.

En by i det nordøstlige Rusland oplever i øjeblikket en usædvanlig varm vinter, og det har medført, at isbjørne begynder at rykke tættere på byen for at finde føde.

Det siger Verdensnaturfonden (WWF).

Byen hedder Ryrkajpij, og ifølge WWF er der flere end 50 isbjørne omkring byen.

Der er ikke tyk is på havområderne i nærheden, hvor bjørnene normalt finder føde.

- Næsten alle bjørnene er tynde, siger Tatijana Minenko, der leder en privat gruppe, som arbejder på at hindre, at mennesker og isbjørne kommer i kontakt.

Erklæringen fra Minenko er udsendt af WWF.

Isbjørne er almindelige i regionen, men det hører til sjældenhederne, at så stort et antal bjørne nærmer sig beboede områder på samme tid, står der i erklæringen.

Vejret har været ualmindeligt lunt siden begyndelsen af december. Ifølge oplysningerne er der begyndt at danne sig tynd is på vandet i området, men det kan ikke bære bjørnene endnu.

Om vinteren fanger isbjørne deres mad, ofte sæler, på havisen.

For nogle måneder siden blev en sulten bjørn fundet flere hundrede kilometer syd for hendes naturlige habitat.

Den virkede forvirret, var tynd, og dens klør var dækket af mudder, mens den ledte efter mad i byen Norilsk.

Det endte med, at den blev bedøvet af et skud og bragt til en zoologisk have.

I februar i år havde den arktiske russiske by Novaja Zemlja omkring 2000 kilometer nord for Ruslands hovedstad, Moskva, også problemer med mange sultne bjørne.

- Det er umuligt at løbe fra en isbjørn, advarede den regionale administration i området dengang.

- På grund af mangel på føde kan isbjørne begynde at lede efter al potentiel mad, herunder mennesker.

/ritzau/dpa