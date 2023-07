En større naturtragedie har ramt det vestlige Australien.

Mere end 50 grindehvaler har mistet livet, efter hvalerne strandede på en strand i det vestlige Australien.

Det skriver CNN.

»Desværre er 51 hvaler døde henover natten efter en massestranding på Cheynnes Strand,« lyder beskeden fra Parks and Wildlife Service of Western Australia.

Foto: Allan Marsh/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Allan Marsh/AFP/Ritzau Scanpix

Mere end 90 grindehvaler strandede tirsdag på Cheynnes Strand – og så startede et kapløb med tiden.

Ifølge CNN forsøgte myndigheder og frivillige at hjælpe hvalerne fri, efter de var blevet fanget på lavt vand. Det lykkedes dog for redderne at få omkring 46 grindehvaler tilbage på dybt vand.

Det vides endnu ikke, hvordan det kan være, at de mere end 90 hvaler blev strandet på Cheynnes Strand i Australien.

Men ifølge naturforsker Vanessa Pirotta kunne hvalerne være blevet strandet for at undgå en spækhugger, skriver CNN.

Stranding af grindehvaler er ikke ualmindeligt – tidligere i juli døde 50 grindehvaler efter en stranding på en nordvestlig ø i Skotland.