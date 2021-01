Blandt de anholdte prodemokrater i Hongkong er flere tidligere parlamentsmedlemmer, rapporterer tv-station.

Over 50 prodemokratiske aktivister i Hongkong er onsdag blevet anholdt for at overtræde byens omstridte nationale sikkerhedslov.

Det rapporterer lokale medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Oplysningerne er ikke bekræftet af myndigheder.

Blandt de anholdte er fremtrædende personer som de tidligere medlemmer af Hongkongs parlament James To, Lam Cheuk Ting og Lester Shum. Det oplyser tv-kanalen RTHK.

Det Demokratiske Parti oplyser på Facebook, at politiet anholdt aktivisterne for sidste år at have deltaget i en uafhængigt organiseret afstemning om valg af kandidater til et valg til den lovgivende forsamling.

Regeringen i Hongkong samt styret i Beijing advarede på det tidspunkt om, at afstemningen kunne være i strid med den nye lov.

Forsøget fra partiets side på at få et flertal i byens lovgivende forsamling på 70 sæder, som ifølge nogle kandidater kunne bruges til at blokere for lovforslag fra regeringen og øge presset på at gennemføre demokratiske reformer, blev betragtet som en "undergravende handling i strid med den nationale sikkerhedslov", oplyste partiet.

Onsdagens anholdelser er de mest omfattende, siden Kina beordrede den nye sikkerhedslov indført i den tidligere britiske koloni med virkning fra 30. juni 2020.

Det skete trods protester fra både menneskeretsorganisationer samt USA og flere andre lande.

- Sikkerhedsloven forventes at blive brugt af Kinas styre som et undertrykkelsesredskab til at ramme fredelige regeringskritikere og demonstranter fra demokratibevægelsen, lød det således fra Amnesty International ved lovens ikrafttrædelse.

Loven, der især begrænser borgernes ytringsfrihed, blev indført efter adskillige måneders store demonstrationer i Hongkongs gader rettet mod både styret i Beijing og Hongkongs lokale regering.

I forbindelse med den nye lov etablerede det kinesiske styre en efterretningsafdeling i Hongkong. Beføjelse til at tolke loven, og afgøre om en person har forbrudt sig mod den, ligger hos styret i Beijing.

Hvis loven strider mod en anden lov i Hongkong, vil den nye sikkerhedslov altid have øverste prioritet.

Politiet i Hongkong har endnu ikke kommenteret anholdelserne.

/ritzau/