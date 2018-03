Rusland og Tyrkiet spiller centrale roller i to store offensiver vidt forskellige steder i Syrien.

København. Titusinder af civile er drevet på flugt fra to belejrede enklaver i vidt forskellige dele af Syrien, hvor konflikter med mange forskellige parter er gået ind i den afgørende fase.

FN siger ifølge Reuters, at 40.000 flygtede fra det østlige Ghouta ved Damaskus torsdag, og tusinder af andre er fulgt efter fredag.

På en anden front bombarderer Tyrkiets militær sammen med allierede militser den kurdisk kontrollerede by Afrin i det nordlige Syrien. Her er mindst 27 blevet dræbt, og 2500 er tvunget på flugt.

- Mindst 100 er dræbt på en enkelt dag, siger en overvågningsgruppe, Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

De to store offensiver, hvor Rusland spiller en central i Ghouta og Tyrkiet i Afrin, understreger, hvordan syriske grupper og deres udenlandske allierede positionerer sig i forskellige områder efter Islamisk Stats selverklærede kalifat er nedkæmpet.

Den syriske hær, som har vundet kontrol over 70 procent af Ghouta-enklaven, udsendte fredag eftermiddag en opfordring til indbyggerne om at flygte gennem "korridorer".

Ghouta er blevet opsplittet i flere dele under regeringsstyrkernes offensiv og byer er blevet adskilt fra hinanden, så der nu er flere forskellige enklaver.

Omkring 400.000 mennesker har været belejret i enklaven siden 2013, og torsdag var den første dag med en masseflugt fra området.

Kampene i Ghouta og Afrin er blevet optrappet på trods af, at FN's Sikkerhedsråd har krævet 30 dages våbenhvile i Syrien. Syrien og Rusland siger, at de bekæmper "terrorister" i Ghouta, og at disse ikke er omfattet af våbenhvileaftaler. Tyrkiet siger det samme om kurdiske militsgrupper i Afrin.

Den kurdiske gruppe YPG har ifølge Tyrkiets regering tætte bånd til det forbudte og terrorstemplede Kurdistans Arbejderparti, PKK.

YPG har med støtte fra USA spillet en central rolle i nedkæmpelsen af Islamisk Stat i det nordlige Syrien.

