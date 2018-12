Brandfolk arbejder på at slukke brand og advarer om, at der er fare for yderligere en eksplosion.

Over 40 mennesker blev søndag kvæstet ved en eksplosion i en bar i Sapporo i det nordlige Japan, skriver nyhedsbureauet Kyodo.

Der er ikke umiddelbart oplysninger om årsagen til eksplosionen, som skulle have fået flere bygninger til at styrte sammen.

Brandfolk arbejder på at slukke en brand på stedet og advarer om, at der er fare for yderligere en eksplosion.

De fleste af de sårede har kun fået mindre skader, oplyser nyhedsbureauet AP. Kyodo skriver dog, at mindst en person er i kritisk tilstand.

- Jeg hørte et brag, som lød som torden. Min lejlighed rystede, siger en mand, der bor i nærheden, til avisen Japan Times.

Øjenvidner siger, at de har lugtet gas i området efter eksplosionen, skriver det japanske nyhedsbureau.

Eksplosionen skal være sket omkring klokken 20.30 lokal tid.

/ritzau/Reuters