Der er god grund til at være søvnløs i Seattle i disse dage.

Ifølge meteorologerne sniger termometeret sig nemlig mandag over hele 41 grader i byen med 725.000 indbyggere.

Det nordvestlige USA og det sydvestlige Canada er ramt af en historisk hedebølge. Og det giver ikke bare problemer for nattesøvnen:

Varmen er nu også så slem mange steder, at den potentielt kan blive livstruende.

Et nedkølingscenter i Portland. Foto: Nathan Howard Vis mere Et nedkølingscenter i Portland. Foto: Nathan Howard

Det glæder eksempelvis i delstaterne Oregon og Washington og den canadiske provins British Columbia.

Derfor har myndighederne flere steder etableret kuldehaller eller såkaldte kølecentre, hvor borgerne kan søge tilflugt for heden.

»Dette er livstruende varme. Folk har brug for et sted, der er køligt i de kommende dage,« siger Jennifer Vines, der er sundhedsmedarbejder i Multnomah County, der omfatter Portland.

Der er også blevet åbnet kølecentre i dele af Californien og andre steder i Pacific Northwest.

Foto: Nathan Howard Vis mere Foto: Nathan Howard

»Vi står til rådighed for folk, som allerede lider af kroniske helbredsproblemer – så vi gør, hvad vi kan for at hjælpe mennesker i sikkerhed, når de ikke har andet sted at gå hen, siger Scott Kerman til CNN.

Han er leder af organisationen Blanchet House, hvor man hjælper de mest udsatte grupper i ly for heden.

På strækningen langs vestkysten fra den canadiske grænse til den mexicanske grænse er 20 millioner mennesker ifølge tv-stationen omfattet af advarslen om ekstrem varme.

Hedebølgen skyldes et højtryk, som har skabt en slags låg med varm luft over området. Og der er tilsyneladende ikke noget, der tyder på, at den forsvinder lige med det samme.

Foto: Nathan Howard Vis mere Foto: Nathan Howard

Det har medført temperaturrekorder i British Columbia i løbet af weekenden med tæt på 40 grader flere steder. Blandt andet i skisportsbyen Whistler. Det er 10-15 grader højere end normalt.

»Dette vil efter al sandsynlighed blive en af de mest ekstreme og langtrukne hedebølger i den tid, der er data for,« lyder det fra National Weather Service, der svarer til Danmarks Meteorologiske Institut.