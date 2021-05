Over 27.000 tønder – der potentielt indeholder den nu forbudte gift DDT – er blevet fundet i vandet ud for Californiens kyst.

Tønderne er lokaliseret nær øen Catalina godt 20 kilometer fra Los Angeles, og det er i et område, der længe har været under mistanke for at have været dumpningsområde for giftigt affald.

Høje mængder af DDT er blevet fundet i fiskene i området, og giften har også været sat i forbindelse med kræft hos søløver.

Mængden af DDT går helt tilbage til Anden Verdenskrig. Det skriver Sky News.

Videnskabsfolkene har lavet dette kort over de seneste fund på havbunden af tønder, der måske har indeholdt DDT. Foto: Scripps Institution of Oceanography at UC San Diego Vis mere Videnskabsfolkene har lavet dette kort over de seneste fund på havbunden af tønder, der måske har indeholdt DDT. Foto: Scripps Institution of Oceanography at UC San Diego

Der er optaget billeder med 27.345 »tøndelignende« genstande af en undervandsdrone, der blev guidet af Scripps Institution of Oceanography at University of California i San Diego.

Med en sonar blev der lavet et kort over et vandområde mellem Los Angeles og øen Catalina, og firmaet begyndte at optegne stedet, hvor 60 tønder blev opdaget for over et årti siden.

Det nye fund viser et stort antal tønder 900 meter under overfladen. De fylder et betydeligt areal, siger Eric Terrill, der er ansvarlig for missionen.

Flere end 100.000 objekter blev fundet på havets bund, tilføjer videnskabsfolkene.

After surveying 36,000 acres of seafloor off the coast of Los Angeles in an area reported to have been a chemical dumping ground, Scripps researchers have identified over 27,000 possible barrels, and 100,000 total debris objects on the seafloor. Read more: https://t.co/wsarZnW01H pic.twitter.com/4d8nMHCZG8 — Scripps Institution of Oceanography (@Scripps_Ocean) April 26, 2021

Skibslogbøger viser, at området blev brugt som affaldsdepot indtil 1972. Da blev Ocean Dunping Act introduceret og brugen af DDT forbudt.

Den langvarige effekt af DDT på fiskene kendes ikke, fortæller Scripps kemiske oceanograf, Lihini Aluwihare. Men i høje doser er den kræftfremkaldende hos mennesker.

Undersøgelsen fandt sted fra 10. til 24. marts, og den er offentliggjort som en opfølger på en rapport beskrevet i Los Angeles Times sidste år.

Avisen afslørede skibslogbøger fra Montrose Chemical Corp, som afslørede, at 2.000 tønder med DDT-forurenet affald blev dumpet i vandet hver måned fra 1947 til 1961. Andre firmaer dumpede affald på stedet indtil 1972.