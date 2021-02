USA tegner sig for hvert femte dødsfald blandt coronasmittede på verdensplan. Globalt er 2,5 millioner døde.

Verden har torsdag passeret 2,5 millioner coronarelaterede dødsfald siden pandemiens begyndelse.

Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University.

USA, der har cirka 328 millioner indbyggere, og som indtil videre har fundet smitte hos 28 millioner borgere, udgør lidt over hvert femte dødsfald globalt.

Belgien har med 1914 dødsfald blandt smittede per én million indbyggere det højeste antal døde set i forhold til indbyggertallet.

Her er USA blot nummer syv, mens Tjekkiet og Slovenien er i top tre på den statistik, hvor man holder dødstallet op mod indbyggertallet.

Ifølge Johns Hopkins University har 2.501.626 smittede mistet livet torsdag aften dansk tid. Universitetet overvåger antallet af dødsfald relateret til corona over hele verden.

Man skal ikke længere tilbage end 15. januar for at finde det tidspunkt, hvor verden ramte to millioner døde.

USA har flest dødsfald globalt set med lidt over 500.000, der har mistet livet under coronakrisen.

112,7 millioner mennesker er konstateret smittede globalt, siden coronakrisen begyndte for et år siden.

/ritzau/