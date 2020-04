Den amerikanske kapitalforvalter Nuveen har udtalt, at Donald Trump kun kommer til at være præsident i en valgperiode.

Det skyldes coronakrisen og den dårlige økonomi, som den medfører. Det skriver Finans.

Donald Trump får altså kun fire år i Det Hvide Hus.

Nuveen kommer med deres kommentar på baggrund af, hvordan de forestiller sig, at resten af 2020 kommer til at se ud. Og det er altså ikke til fordel for den amerikanske præsident.

»Coronavirus-recessionen og stigningen i arbejdsløsheden betyder, at Donald Trump kun får én valgperiode som præsident,« skriver Robert Dall, chefstrateg for aktier i Nuveen.

6,6 millioner amerikanere har i forrige uge meldt sig ledige. De tal blev offentliggjort af U.S. Department of Labor.

I de to foregående uger var tallene på 3,3 millioner ledige og 6,6 millioner ledige. Og i den forgangne uge har mere end fem millioner meldt sig ledige, viser helt nye tal.

Samlet er der altså nu over 21 millioner ledige amerikanere.

Det højeste antal af ledige nogensinde i USA var - før coronakrisen - i 1982, hvor 695.000 meldte sig ledige.

Det er altså en markant stigning, som coronakrisen har medført.

Udover Noveen har også Goldman Sachs udtalt, at coronakrisen bliver katastrofal for Donald Trump, når man ser hen mod et genvalg:

»Hvis coronavirus-epidemien får væsentlig betydning for den økonomiske vækst, vil det øge sandsynligheden for, at Demokraterne vinder valget i 2020,« lød det ifølge CNN fra analytikeren Ben Snider tilbage i Februar.