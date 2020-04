Næsten 2,9 millioner mennesker er verden over registreret som smittet med coronavirus ifølge universitet.

Det globale antal døde med coronavirus har lørdag aften passeret 200.000, fremgår det af en opgørelse fra Johns Hopkins University i USA.

Universitetet i den amerikanske delstat Maryland har på grundlag af data opgjort antallet af døde til 200.698.

I alt har 2.858.489 været registeret som smittet verden over, hedder det.

De 200.000 døde er en dyster milepæl. Pandemien har ændret folks dagligdag og vaner radikalt mange steder i verden, og verdensøkonomien er bragt så grundigt i knæ, at hundreder af millioner af mennesker er på vej ud i arbejdsløshed.

Der er ikke set så alvorlig en økonomisk krise siden 1930'erne.

Flere end halvdelen af de registrerede døde kommer fra bare tre lande: USA, Italien og Spanien.

Men de fleste døde i forhold til indbyggertallet finder man i Belgien.

Videnskabsfolk antager, at den nye coronavirus opstod i storbyen Wuhan i den kinesiske provins Hubei i december - på et dyremarked.

Den 10. januar blev den første kinesiske patient konstaterer syg af Covid-19, der udløses af coronavirus.

Men det reelle dødstal kan være langt højere end de registrerede 200.698, og der regnes rundt i verden med et betydeligt mørketal for antallet af smittede med coronavirus.

Til sammenligning dør der hvert år 400.000 mennesker af malaria, der er en af de mest dødelige sygdomme i verden.

Antallet af døde under coronaepidemien rundt om i verden ville formentlig have været langt højere, hvis ikke landene havde sat kraftigt ind ved at lukke deres samfund.

Borgere er blevet tvunget eller opfodret til at holde sig inden døre og stærkt anbefalet at holde fysisk afstand indbyrdes. Og hele tiden sørge for at vaske hænder eller spritte dem for ikke at overføre coronasmitten.

Nedlukningen i Danmark kom den 13. marts. Det samlede danske dødstal i under coronaepidemien er 418.

/ritzau/