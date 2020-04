Avisen Financial Times har tidligere beregnet, at det reelle antal døde i Storbritannien er dobbelt så højt.

Det samlede dødstal på de britiske hospitaler under coronaepidemien overstiger lørdag 20.000.

Det rapporterer BBC på baggrund af oplysninger fra den britiske sundhedstjeneste, NHS.

Det samlede dødstal opgøres til 20.319

Alene i England er der lørdag samlet registreret over 18.000 døde på de engelske hospitaler. Det nøjagtige antal er 18.084.

Det forløbne døgn er yderligere 711 personer registreret døde på de engelske hospitaler.

Skotlands regering melder om 47 døde det seneste døgn, mens tallene fra Wales viser 23 nye døde med coronavirus, rapporter Sky News.

Det bringer det samlede antal døde i Skotland op på 1231, mens det tilsvarende antal for Wales er 774 ifølge Sky News. Tallene dækker alene over døde på hospitalerne.

Oven i det høje antal døde i Storbritannien skal lægges et stort men ukendt antal døde på plejehjem. De skal formentlig tælles i adskillige tusinder.

Financial Times skønnede tidligere på ugen på grundlag af statistiske oplysninger, at der i Storbritannien under ét er dobbelt så mange døde med coronavirus, som myndigheder opgiver.

På det tidspunkt anslog avisen, det reelle dødstal under epidemien var over 41.000.

Det gør Storbritannien til et af de lande Europa, der er hårdest ramt af smitten med coronavirus.

/ritzau/