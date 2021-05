Myndigheder undersøger stadig årsag til togsammenstød med over 200 kvæstede, heraf 47 alvorligt tilskadekomne.

I et frontalsammenstød mellem to metrotog er over 200 mennesker mandag kommet til skade i Malaysias hovedstad, Kuala Lumpur.

Det oplyser politiet.

De to metrotog er kollideret i en tunnel omkring klokken 21 lokal tid.

Det ene tog var fyldt, mens det andet var tomt og på vej i modsatte retning.

47 personer har alvorlige kvæstelser, og 166 har mindre kvæstelser, oplyser politiet. Deres tilstand uddybes ikke nærmere.

- Vi undersøger stadig hændelsen, men vi formoder, at der måske har været en fejl i kommunikationen fra kontrolcenteret for togene, siger distriktspolitichef Mohamad Zainal Abdullah.

På sociale medier har der efterfølgende været delt billeder af sårede, der ligger på gulvet i en af togvognene. På andre billeder ser man folk, som ligger på bårer og får behandling af reddere.

De to tog kørte ikke særligt hurtigt, da ulykken skete.

Det ene kørte med 20 kilometer i timen, mens det andet havde en fart på 40 kilometer i timen.

- Fronterne på togene kolliderede, og sammenstødet kastede passagerer på gulvet. Det forårsagede skaderne, siger Mohamad Zainal Abdullah.

Ulykken er sket i det centrale Kuala Lumpur tæt på vartegnet Petrona Twin Towers.

Det tomme tog var netop blevet repareret og kørte på det samme spor som det tog, der var fyldt med mennesker.

Malaysias premierminister, Muhyiddin Yassin, kalder i en opdatering på Facebook ulykken "alvorlig".

- Jeg har bedt transportministeren og operatøren af togene om at gennemføre en tilbundsgående undersøgelse af årsagen til ulykken, siger han.

Ulykker sker kun sjældent på Kuala Lumpurs metrosystem.

/ritzau/AFP