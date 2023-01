Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fald fra hospitalsvindue, hjerteanfald, skvattet ned af bjergside og selvmord.

Det er bare nogle af de dødsårsager, som i alt 20 oligarker, vigtige russiske forretningsmænd og politikere er blevet noteret for i løbet af 2022. Endnu flere hvis man tæller tidligere højtstående militærpersonale med.

De fleste af dem levede i sus og dus og havde god adgang til både livvagter og sundhedsydelser. Det er blandt andet derfor, at det et mysterium, hvorfor så mange har mistet livet.

Eksperter verden over peger på, at det netop er meget mystisk, at de mange russiske rigmænd pludselig dør.

Flere har været tæt knyttet til kredsen omkring Putin, og nogle har også arbejdet i Kreml. Andre har dog været kritiske over for krigen i Ukraine.

»Et dødsfald af og til på det her samfundsniveau er måske ikke så mærkeligt, men når der er mange, begynder det at lugte lidt brændt. Det er mystisk. De er milliardærer og har livvagter og andre, der passer på dem,« siger OsloMet-forsker og Rusland-ekspert Jørn Holm-Hansen til Dagbladet.

Det sidste kendte dødsfald var den russiske pølsemilliardær og politiker Pavel Antov, der blev fundet død uden for et hotel i Indien den 24. december sidste år. Obduktionsrapporten er ikke offentliggjort, men ifølge politiet tog Antov sit eget liv.

I 2019 blev Antov opført som den rigeste russiske politiker, der er blevet valgt til embedet. Ifølge Forbes havde han en formue på 1 milliard danske kroner.

Pavel Antov blev 65 år gammel. Vis mere Pavel Antov blev 65 år gammel.

Flere har ment, at dødsfaldene i virkeligheden er en ordre om at dræbe fra Putin og Kreml. En af dem er forretningsmanden og Putin-kritikeren Bill Browder, der i en årrække har været en af ​​de største investorer i Rusland. Han mener, at Kreml kan være involveret i flere af dødsfaldene.

»Når folk i samme branche dør sådan, ligner det for mig, hvad jeg vil kalde en mystisk mordepidemi,« siger Browder til australske ABC News.

Der ligger en række særlige forhold bag flere af dødsfaldene. For flere af de døde har politiet og myndighederne konkluderet, at de har taget deres eget liv, og i nogle tilfælde er den officielle konklusion, at oligarkerne først har taget livet af deres koner og børn, og derefter taget deres eget liv.

Dødsfaldene blandt oligarker og nøgleforretningsmænd i 2022 er heller ikke unikke. Mellem 2014 og 2017 døde 38 russiske forretningsmænd og oligarker med tilknytning til Kreml angiveligt under mystiske eller mistænkelige omstændigheder, ifølge en undersøgelse foretaget af USA Today.