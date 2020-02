Over 70.000 mennesker er nu smittet med det nye coronavirus på hele det kinesiske fastland.

Det seneste døgn har yderligere 93 personer mistet livet som følge af coronavirusset i Hubei-provinsen, hvor virusset har sit epicenter.

Det oplyser den lokale sundhedskommission i sin daglige opdatering sent mandag aften dansk tid.

Det samlede antal døde stiger til 1789 personer for provinsen, mens virusset har krævet 1868 liv i hele Kina.

Der er desuden kommet 1807 flere smittetilfælde til mandag i Hubei, hvilket bringer det samlede antal på 59.989.

Det er lidt færre smittetilfælde på et døgn sammenlignet med dagen før.

De nye tilfælde af smittede betyder, at mere end 72.400 mennesker nu er smittet over hele fastlands-Kina.

De fleste sager er i Hubei, hvor virusset brød ud i december og krævede sit første liv i januar.

Uden for det hårdest ramte Hubei, som er forsøgt isoleret fra resten af Kina, er antallet af nye smittetilfælde aftaget, skriver nyhedsbureauet AFP.

Kinas nationale sundhedsmyndigheder har sagt, at dette er et tegn på, at udbruddet er under kontrol.

Hos Verdenssundhedsorganisation (WHO) har generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus dog sagt, at tendensen "skal fortolkes meget forsigtigt".

- Tendenser kan ændre sig, efterhånden som nye populationer påvirkes. Det er for tidligt at konkludere, at den rapporterede tilbagegang vil fortsætte. Alle muligheder er stadig åbne, sagde Ghebreyesus mandag.

Coronavirusset er foruden Kina registreret i 28 andre lande, herunder Thailand, Japan, Australien, Tyskland, USA, Frankrig, Canada, Italien, Spanien, Sverige og senest i Egypten.

/ritzau/Reuters