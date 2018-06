Da bevæbnede mænd angreb et fængsel i Nigeria, lykkedes det 219 fanger at flygte. Kun 30 er fanget igen.

Abuja. Flere end 180 fanger er på fri fod efter at være flygtet fra et fængsel i den nigerianske by Minna under et angreb på anlægget.

Det oplyser en minister samt en embedsmand fra fængselsmyndighederne mandag.

Bevæbnede mænd angreb fængslet, der ligger i den vestlige delstat Niger, søndag aften omkring klokken otte lokal tid.

Nigerias indenrigsminister, general Abdulrahman Dabazzau, fortæller, at 30 indsatte blev fanget igen med det samme, mens det lykkedes mindst 180 andre at flygte.

Imens oplyser en embedsmand i fængselsvæsenet, at antallet af flygtede fanger kan være højere end det anslåede 180.

- Af de 219, som flygtede, er 30 anholdt igen, siger fængselstalsmand Rabiu Shuaib.

Fangeflugter forekommer jævnligt i det vestafrikanske land, som kæmper med sikkerhedsmæssige udfordringer, herunder bortførelser, voldelige sammenstød mellem landmænd og hyrder over græsningsarealer samt et oprør fra islamistiske militante.

/ritzau/Reuters