Søndag har antallet af smittetilfælde med coronavirus rundet en ny milepæl: 16 millioner på verdensplan.

Søndag morgen dansk tid rundede antallet af bekræftede smittetilfælde med coronavirus 16 millioner ifølge en optælling af det amerikanske universitet Johns Hopkins University i byen Baltimore.

Dermed er der konstateret en million flere smittede siden onsdag. Her rundende universitetets optælling 15 millioner.

Siden det bekræftede antal smittede 28. juni rundende ti millioner, er der hver fjerde til sjette dag blevet føjet en ny million til den samlede optælling.

Det første smittetilfælde med coronavirus blev bekræftet i Kina i begyndelsen af januar, og tre måneder efter ramte det globale smittetal en million.

Optællingen inkluderer kun de smittetilfælde, der er bekræftet af sundhedsmyndigheder. Derfor kan der være et mørketal.

Fagfolk såsom Christian Wejse, der er speciallæge i infektionssygdomme og lektor i global sundhed på Aarhus Universitet, har tidligere peget på, at forskellige lande tester forskelligt.

Det er eksempelvis i USA, Sydamerika, Indien og Afrika, at det ifølge Wejse er rimeligt at antage, at sundhedsmyndighederne ikke kender alle smittetilfælde.

Derudover har der været rejst kritiske røster fra blandt andet amerikanske politikere af, at Kinas officielle smittetal på omkring 86.000 er underdrevet og falsk.

I alt er der konstateret næsten 645.000 corona-relaterede dødsfald ifølge optællingen fra Johns Hopkins University.

Og selv om smittespredningen er slået ned nogle steder, er virus-spredningen langt fra ovre.

Fredag oplyste Verdenssundhedsorganisationen, WHO, at den havde registreret det højeste dødstal på en enkelt dag siden april.

Og stadig flere steder melder om sine første tilfælde af coronasmitte. Således var det Nordkorea, der natten til søndag for første gang oplyste om et smittetilfælde.

Angiveligt er der tale om en afhopper, der har været tre år i Sydkorea, men som er vendt hjem til Nordkorea, der er smittet.

/ritzau/