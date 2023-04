Lyt til artiklen

12.671 personer.

Så mange mennesker har de seneste tre måneder været indlagt med komplikationer efter luftforurening i byen Chiang Mai i det nordlige Thailand, skriver The National Thailand.

Det faktiske tal er dog sandsynligvis langt højere, fordi mange patienter ikke kunnet blive indlagt på grund af overbelastning på hospitalerne.

»Læger og sundhedspersonale arbejder i døgndrift for at give den bedst mulige sundhedspleje til offentligheden. Men folk bør også passe på deres helbred for at forhindre alvorlige symptomer fra luftforurening,« fortæller lægen Bannakit Lojanapiwat.

Blandt andet opfordres borgere til undgå at opholde sig udendørs for længe, ligesom man i nogle områder af byen skal blive indendørs, lukke vinduer og tænde for klimaanlæg eller renseapparater.

Byen er blevet ramt af alvorlig PM2,5-forurening i løbet af de sidste mange måneder på grund af afbrænding af landbrugsaffald og skovbrande både i Thailand og i nabolandene.

Der er tale om støvpartikler, der er 2,5 mikrometer eller mindre i diameter og som altså let kan inhaleres.

En langtidseksponering af de partikler kan give kroniske sygdomme, herunder akutte lunge- og hjerteproblemer.

Den seneste uge har Chiang Mai toppet den globale luftforeningsrangsliste, hvor indekset kom ind på det farlige niveau 319 – altså langt foran 167 i Kinas Wuhan og 165 i Tawians Kaohsiung.