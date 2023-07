Hans hænder og øjne bevægede sig over kortet som en ørn. Og så fik han synet: Den toårige Émile gik alene på eventyr, men så blev han bortført.

Det er indholdet af en mail sendt til franske Le Figaro, der de seneste dage har dækket sagen om den forsvundne toårige intenst. Afsenderen kalder sig en 'clairvoyant healer'. Og han er blot én af mange, der har givet sit besyv med i sagen om den forsvundne dreng.

Det er væltet ind med henvendelser til særligt myndighederne, siden Émile lørdag eftermiddag forsvandt fra bedsteforældrenes have i den lille, franske by Le Vernet.

Over 1200 gange er der blevet ringet til tiptelefonen, og adskillige mails og beskeder er sendt afsted.

Ingen af dem har ført noget med sig. Og mange af dem har vist sig at være decideret ubrugelige.

Men sagen er, at alle tip skal gennemgås. Og det tager tid. Tid væk fra efterforskningen.

Ifølge Le Figaro har gendarmeriets efterforskere også modtaget snesevis af henvendelser fra clairvoyante, synske, spåkoner. Alle hævder de at have set eller følt noget, der kan lede til opklaring af den lille drengs forsvinden.

Men på nu femte døgn er han altså fortsat væk. Pist væk. Man har ikke fundet et eneste spor, der kan pege i retning af, hvor han er.

Også byens borgmester er blevet oversvømmet med henvendelser. Han har hjulpet politikorpset med at koordinere eftersøgningen af den lille dreng, og i den forbindelse er hans nummer blevet delt offentligt.

Hvilket ifølge ham selv har ført til mange 'meningsløse' opkald.

»Vi har fået beskeder om, at drengen skulle befinde sig i kirkens kælder. Men der er ingen kælder i kirken,« konstaterer borgmester François Balique sukkende overfor Le Figaro, der ligeledes har været et smut forbi rådhusets Facebook-side.

Også her florerer de synskes teorier.

En person mener at vide, at Émiles fødder er ømme, og at han gemmer sig i noget hø i en form for kapel.

En anden skriver, at pågældende natten igennem havde siddet med sit pendul, som viste, at den toårige dreng stadig var i live.

En tredje tager forbehold for, at hun nok kommer til at lyde skør, men hun beskriver, hvordan hun har set en gammel stentrappe for sig. En stentrappe, der løb parallelt med en vej og var omgivet af skov.

Le Figaro har talt med Corinne Herrmann, der er advokat og ofte repræsenterer familier til forsvundne personer.

Hun beskriver, at det langt fra er usædvanligt, at synske henvender sig i sager som den om Émile. Faktisk er de oftest gerne de første til at slå på tråden.

Men det er ikke uden konsekvenser. For ifølge advokaten forstyrrer henvendelserne efterforskningen. Vigtige vidneudsagn kan drukne i mavefornemmelser og syn, forklarer hun og italesætter så endnu et problem:

»Der er mange mennesker, der handler i god tro, men det kaster familierne ud i angst og usikkerhed på et tidspunkt, hvor de i forvejen føler stor smerte.«

Corinne Herrmann konstaterer i øvrigt, at hun i de 27 år, hun har arbejdet med forsvundne personer, endnu ikke har modtaget én eneste oplysning, der har været brugbar for en efterforskning.