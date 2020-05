Næsten 1,7 millioner mennesker i USA er bekræftet smittet med coronavirus, viser nye tal.

Dødstallet i USA som følge af coronavirus har rundet 100.000. Således er der registreret 100.047 døde med virusset.

Det viser tal fra Johns Hopkins University natten til torsdag dansk tid.

Nyhedsbureauet AFP beskriver det som en "dyster milepæl" og langt det højeste dødstal i verden.

Knap 15 millioner mennesker er blevet testet for coronavirus i USA. Omkring 1,7 millioner er bekræftet smittet med virusset, mens cirka 385.000 er erklæret raske igen.

Den hårdest ramte delstat er New York med næsten 30.000 døde.

Eksperter mener, at det reelle antal døde og smittede i landet er højere, end de bekræftede tal viser.

USA indrapporterede sit første dødsfald relateret til coronavirus for tre måneder siden.

På verdensplan er der registreret over 5,6 millioner smittetilfælde og over 350.000 døde. Dermed står USA for lige knap en tredjedel af verdens coronarelaterede dødsfald.

/ritzau/