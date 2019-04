For at undgå en decideret koleraepidemi ruller myndighederne et omfattende vaccinationsprogram ud onsdag.

Mindst 1052 mennesker er ramt af den smitsomme sygdom kolera i Mozambique, som blev hærget af en cyklon i midten af marts. Det oplyser landets sundhedsministerium i en ny rapport mandag.

Tallet markerer en massiv stigning fra 139 tilfælde for fire dage siden.

Tidligere mandag meddelte direktøren for Mozambiques sundhedsmyndigheder, Ussene Isse, at kolera har krævet sit første dødsoffer i landet.

Onsdag bliver en massiv vaccinationskampagne rullet ud. Den skal hjælpe myndigheder og nødhjælpsarbejdere til at forsøge at afværge en decideret epidemi.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) ankommer omkring 900.000 koleravacciner til byen Beira tirsdag.

- Vaccinationen mod kolera begynder i Beira onsdag, siger sundhedsdirektør i Mozambique Ussene Isse.

Den centrale by Beira er hårdest ramt og tegner sig for 959 af de i alt 1052 registrerede koleratilfælde.

/ritzau/AFP