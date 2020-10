Flere end 1.000 vilde fugle er enten døde eller alvorligt såret efter at være fløjet ind i en skyskraber i Philadelphia sidste fredag. Episoden beskrives som 'en katastrofe', skriver New York Post.

Det formodes, at vejret kan have spillet en rolle i massedødsfaldet, der skete, mens fuglene var på vej på deres årlige migration. Det skriver Philadelphia Inquirer.

Det skrækkelige syn kunne ses i byens centrum, hvor de mange fugle faldt ned.

»Der faldt så mange fugle ned, at vi ikke vidste, hvad der skete,« sagde Stephen Maciejewski, der er frivillig fugleobservatør.

»Det var en virkelig katastrofe. Sidste gang, noget lignende skete, var i 1948.«

På kun tre timer fredag formiddag samlede Maciejewski over 400 fugle sammen. Til sammenligning har han maksimalt fået indleveret 32 fugle på en enkelt morgen.

Stephen Maciejewski holdt øje med fuglenes flyveruter, tidspunkter og stedet, hvor de stødte ind i skyskraberen.

I alt mener man, at mellem 1.000 og 1.500 fugle fløj ind i bygningen tidligt fredag morgen.

Skydækket var lavt den morgen, ifølge avisen, og der faldt en stille regn.

Det kan have været med til at få fuglene til at vælge en lavere flyvehøjde på vejen sydover mod varmere himmelstrøg.