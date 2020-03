Fire lande i verden har nu registreret over 1000 coronarelaterede dødsfald.

Dødstallet i Spanien efter smitte med coronavirus stiger fredag til over 1000, oplyser sundhedsministeriet ifølge avisen El Pais.

Der er registreret 19.980 smittede med coronavirus. Antallet af døde opgøres til 1002. Det er en stigning på 235 døde inden for det seneste døgn.

Torsdag havde Spanien 17.147 registrerede smittede. Stigningen til fredag er på 2833 smittede.

Kina, Iran og Italien har også over 1000 coronadødsfald.

Spanien er det land i Europa, der efter Spanien er hårdest ramt af virussygdommen.

I weekenden erklærede Spanien krisetilstand. Her blev der samtidig givet et påbud om at blive hjemme, medmindre det er strengt nødvendigt at gå ud.

Der kom også et påbud om at holde afstand i det offentlige rum - begge dele med en varighed på foreløbigt 15 dage.

/ritzau/