På under et halvt år er mere end 1.000 børn i USA ramt af en sjælden sygdomstilstand, som er forbundet med coronapandemien. 20 af børnene er døde.

Børnesygdommen har været stigende i flere lande siden foråret og har fået navnet multisystem inflammatorisk syndrom hos børn (MIS-C).

Den potentielt livstruende infektionstilstand rammer børn og unge, som tidligere har været raske. Det er stadig ukendt, hvorfor nogle børn bliver ramt, og andre ikke gør.

I Danmark har Sundhedsstyrelsen ligesom USA igangsat en undersøgelse af sammenhængen mellem sygdomstilstanden og coronapandemien.

En 14-årig dreng fra USA blev i april indlagt med mystiske symptomer, som viste sig at være MIS-C. Foto: Progress in Pediatric Cardiology Vis mere En 14-årig dreng fra USA blev i april indlagt med mystiske symptomer, som viste sig at være MIS-C. Foto: Progress in Pediatric Cardiology

Langt de fleste børn, som tester positiv for covid-19, oplever ikke den forsinkede reaktion i immunsystemet, men i sjældne tilfælde gør de. Og det kan være alvorligt.

Tilstanden minder om den lige så sjældne Kawasakis syndrom, som er en febersygdom med udslæt, der rammer hovedsageligt mindre børn.

Udfordringen ved MIS-C er, at sundhedseksperterne stadig ikke ved, hvorfor nogle børn bliver ramt af sygdommen. Det skriver amerikanske Centers for Disease Control and Prevention, der siden maj har overvåget sygdomstilfældene, som er blevet rapporteret i 44 stater.

De fleste tilfælde af MIS-C rammer børn og unge mellem 1 og 14 år. Der findes dog også tilfælde hos både yngre og ældre.

Symptomer Feber

Mavesmerter

Opkast

Diarré

Nakkesmerter

Udslæt

Røde øjne

Følelse af ekstra træthed (Ikke alle børne vil have alle symptomerne) KILDE: CDC (USA) Symptomer på Kawasaki syndrom og toksisk shock syndrom, som minder om MIS-C. Rødt udslæt på håndflader og fodsåler

Rødligt udslæt på kroppen

Røde øjne

Stærkt røde læber og tunge

Hævelse af hænder og fødder

Forstørrede lymfekirtler på halsen

Forstørret lever og/eller milt

Mavesmerter, diarré, opkast KILDE: Sundhedssyrelsen maj 2020.

Af 1.145 børn med MIS-C i USA testede 98 procent af dem positiv for covid-19. De resterende to procent havde været omkring en eller flere personer, der var smittede.

Langt de fleste børn har ikke andre underliggende sygdomme og oplever symptomerne på MIS-C to til fire uger efter, at de har testet positiv for covid-19.

Symptomerne på den sjældne sygdomstilstand er mavesmerter, opkast, hududslæt, diarre, forhøjet blodtryk og røde øjne.

Ét bud på, hvorfor børnene bliver syge, kommer fra speciallæge i pædiatri Petter Brodin på Karolinska Universitetshospital i Sverige.

Han forklarer, at børnenes immunforsvar muligvis bliver dysfunktionelt af covid-19 på grund af de antistoffer, som deres krop selv har produceret for at bekæmpe virussygdommen. Kroppens immunforsvar ender til sidst med at angribe børnenes organer.

Sundhedsstyrelsen har i maj på baggrund af erfaringerne fra udlandet gjort praktiserende læger, børnelæger og børneafdelinger på alle sygehuse opmærksomme på sygdommen.

Hvis ens barn bliver syg med nogle af symptomerne på MIS-C, bør man kontakte egen læge hurtigst muligt.