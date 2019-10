Gader er spærret af, togstationer er lukket, og politiet er massivt til stede.

Alligevel trodser over 100.000 demonstranter modstanden og går på gaden – og mod en potentielt enorm konfrontation.

Kina fejrer 70 år som folkerepublik tirsdag. Dagen startede med store parader i hovedstaden Beijing, hvor styret viste deres militære arsenal frem.

Men samtidig er landet lagt i et jerngreb, hvor en digital mur lammer alt kontakt mellem Kinas befolkning og verden omkring, og veje er lukket for at forhindre demonstranter i at gå på gaden.

Parade i forbindelse med fejringen af Kinas 70 år som kommunistisk folkestyre. Foto: GREG BAKER Vis mere Parade i forbindelse med fejringen af Kinas 70 år som kommunistisk folkestyre. Foto: GREG BAKER

Demonstrationerne kan potentielt eskalere voldsomt tirsdag som en kulmination på flere måneders utilfredshed og mere og mere voldlige sammenstød med det kinesiske politi i Hongkong.

Demonstranterne har fem krav til Kina, hvoraf lovforslaget om at gøre det muligt at udlevere borgere i Hongkong til retsforfølgelse i Kina skulle suspenderes – hvilket det blev i begyndelsen af september.

I den forbindelse understregede Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, dog, at hun ikke har intentioner om at efterkomme de resterende krav.

Heriblandt er ønsket om en uvildig undersøgelse af politivold i forbindelse med de mange sammenstød mellem demonstranter og politi i de seneste tre måneder.

Demonstranter er endnu en gang på gaden i Hong Kong. Foto: ANTHONY WALLACE Vis mere Demonstranter er endnu en gang på gaden i Hong Kong. Foto: ANTHONY WALLACE

Flere journalister fra blandt andet South China Morning Post og The Guardian, som er til stede i Kina og særligt Hongkong, fortæller, at demonstrationerne foreløbigt foregår nogenlunde roligt.

BBC beskriver, hvordan massevis af demonstranter går ned af de smalle gader i Hongkong.

'Pludselig stopper folkemængden op, og vi er ikke sikre på hvorfor. Nogen begynder at løbe, mens en mild strøm af panik spreder sig ned gennem mængden,' skriver BBC:

'Så råber nogen: 'Det er ok'. Efter et par usikre minutter fortsætter optoget. En kort påmindelse om, hvordan der lige under den festlige stemning løber en strøm af anspændthed og frygt for, at tingene pludselig kan udvikle sig dramatisk.'