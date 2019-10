De første dages kampe mellem tyrkiske og kurdiske styrker har kostet 123 soldater fra begge sider livet.

Tyrkiske styrker indledte onsdag sammen med allierede militser en offensiv mod de kurdiske styrker i det nordlige Syrien. Det har ført til blodige kampe, der allerede de første dage har kostet mindst 123 soldater på begge sider livet.

Det er i hvert fald de oplysninger, som Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder har fået og lørdag viderebringer.

Observatoriet er baseret i London men får sine informationer fra et kildenetværk i Syrien.

Tabene fordeler sig på 74 faldne på den kurdisk-ledede side af konflikten, mens 49 medlemmer af de militser, der kæmper med tyrkerne, er blevet dræbt.

Kurderne kæmper sammen med sine allierede i området under navnet Syrian Democratic Force (SDF). Her har tabene været tungest omkring grænsebyen Tel Abyad, hvor tyrkiske styrker allerede onsdag kom i kamp med SDF.

Byen er placeret stik nord for Raqqa, der tidligere var Islamisk Stats hovedby i Syrien.

Samtidig forbinder den en anden prominent kurdisk-kontrolleret grænseby Kobani med resten af det kurdisk kontrollerede område i det nordøstlige Syrien.

Ud over de falde soldater på slagmarken er også 20 civile blevet dræbt i bombardementer, skriver observatoriet.

Samtidig fortsætter kampene i området.

SDF hævdede lørdag i et opslag på Twitter, at dens styrker for første gang havde angrebet tyrkerne på den tyrkiske side af grænsen. Her havde SDF efter eget udsagn dræbt fem tyrkiske soldater og ødelagt en politistation.

En video fra samme profil på Twitter viser angiveligt, hvordan beboerne i al-Hol-flygtningelejren fredag forsøgte at gøre oprør mod de sikkerhedsstyrker, der kontrollerer-lejren.

Lejren huser over 60.000 familiemedlemmer - for det meste kvinder og børn - til de Islamisk Stat-krigere, der forsøgte at stable et kalifat på benene i Syrien og Irak.

En reportage fra lejren af det amerikanske medie NPR beskriver, at indbyggerne i lejren langt fra har opgivet drømmen om et islamisk kalifat.

De beskrives blandt andet som "den næste generation af Islamisk Stat". Al-Hol-lejren bevogtes af styrker fra SDF.

