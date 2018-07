Lyn og tørke forårsager brande i skove og på marker. Alarmcentralerne i det sydlige Norge kan ikke følge med.

Oslo. Det sydlige Norge, som i lighed med Danmark oplever en usædvanlig tørke denne sommer, er ramt af mere end 100 skovbrande.

Mange af brandene er forårsaget af lynnedslag, som også forhindrer slukningshelikoptere i at flyve ud.

På grund af travlheden er der indsat i alt 16 helikoptere i stedet for de sædvanlige 11. Men torsdag eftermiddag kunne mange af dem slet ikke komme i luften på grund af dårligt vejr.

Torsdag aften var otte helikoptere i aktion, oplyser det norske beredskab (DSB).

- Arbejdet har været krævende i løbet af eftermiddagen. Helikopterbistand er afhængigt af, at tordenvejret letter, men brandvæsnet er lokalt ude og gør en stor indsats sammen med civilforsvaret, siger afdelingsdirektør i DSB Anne Rygh Pedersen.

Hun tilføjer, at lynnedslag i kombination med de ekstremt tørre forhold er årsag til de mange brande. De kommende to dage er der fortsat forhøjet risiko for brand.

- Der hvor lynet er slået ned, kan der opstå brand et godt stykke tid efter, forklarer hun.

De mange brande fører til ventetid hos alarmcentralerne, hvor mange mennesker ringer ind og anmelder den samme brand.

- Politiet i sydøst bliver kimet ned angående lynnedslag og brande i skove og på marker, skriver politidistriktet for det sydøstlige Norge på Twitter.

Det store antal skovbrande er fordelt på områderne Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud, Hedmark, Oppland og Rogaland.

/ritzau/